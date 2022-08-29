المكتب الجامعي يبحث اليوم مسالة بقاء مدرب منتخب السلة ديرك باورمان من عدمه (علي البنزرتي)

أكد علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ المكتب الجامعي لم يتخذ بعد أي قرار في خصوص الاستمراية مع مدرب منتخب الأكابر الألماني ديرك باورمان من عدمه.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المكتب الجامعي سيعقد مساء يوم الاثنين اجتماعا في الغرض يقرر على اثره اما الابقاء على المدرب الوطني أو الاستغناء عن خدماته.







يذكر أنّ مسألة الاستغناء عن المدرب ديرك باورمان قد تمّت اثارتها بشدة بعد النتائج المخيبة التي حققها مؤخرا المنتخب التونسي في التصفيات الافريقية المؤهلة الى كاس العالم 2023 بخسارته أمام مصر والسينغال ضمن منافسات النافذة الرابعة في نهاية الأسبوع الماضي بقاعة مزالي بالمنستير ما عقد مهمته في كسب رهان الترشح الى المونديال.

ويحتل المنتخب التونسي بعد منافسات النافذة الرابعة المركز الرابع ضمن المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة خلف جنوب السودان المتصدرة ب17 نقطة ومصر صاحبة المركز الثاني ب16 نقطة والسنغال الثالثة ب15 نقطة. وتاتي الكونغو الديمقراطية في المركز الخامس ب13 نقطة بينما تتذيل الكاميرون الترتيب ب11 نقطة.



وتجدر الاشارة الى أنّ ديرك باورمان كان قد تولى المقاليد الفنية للمنتخب التونسي منذ سنة 2020 وقد ساهم العام الماضي في قيادة الخماسي التونسي الى احراز لقب البطولة الافريقية التي جرت في رواندا للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2011 و 2017.

ويمتد عقد المدرب الألماني ديرك باورمان مع المنتخب التونسي الى غاية 2023.



يذكر أنّ مسألة الاستغناء عن المدرب ديرك باورمان قد تمّت اثارتها بشدة بعد النتائج المخيبة التي حققها مؤخرا المنتخب التونسي في التصفيات الافريقية المؤهلة الى كاس العالم 2023 بخسارته أمام مصر والسينغال ضمن منافسات النافذة الرابعة في نهاية الأسبوع الماضي بقاعة مزالي بالمنستير ما عقد مهمته في كسب رهان الترشح الى المونديال.ويحتل المنتخب التونسي بعد منافسات النافذة الرابعة المركز الرابع ضمن المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة خلف جنوب السودان المتصدرة ب17 نقطة ومصر صاحبة المركز الثاني ب16 نقطة والسنغال الثالثة ب15 نقطة. وتاتي الكونغو الديمقراطية في المركز الخامس ب13 نقطة بينما تتذيل الكاميرون الترتيب ب11 نقطة.وتجدر الاشارة الى أنّ ديرك باورمان كان قد تولى المقاليد الفنية للمنتخب التونسي منذ سنة 2020 وقد ساهم العام الماضي في قيادة الخماسي التونسي الى احراز لقب البطولة الافريقية التي جرت في رواندا للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2011 و 2017.ويمتد عقد المدرب الألماني ديرك باورمان مع المنتخب التونسي الى غاية 2023.