النافذة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال: فوز جنوب السودان على مصر 85 - 65

فاز منتخب جنوب السودان على المنتخب المصري بنتيجة 85 - 65 في ختام منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال كرة السلة، التي دارت بالمنستير من 26 الى 28 أوت الجاري.

وبهذا الفوز تصدر منتخب جنوب السوادن جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة متقدما بفارق نقطة وحيدة على المنتخب المصري.







وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة، قبل اجراء النافذة الخامسة والأخيرة المقررة في فيفري القادم بالسينغال:





الترتيب نقاط فوز خسارة

جنوب السودان 17 8 1

مصر 16 7 2

السينغال 15 6 3

تونس 14 5 4

الكونغو الديمقراطية 13 4 5

الكاميرون 11 2 7

يذكر أنّ أول وثاني كل مجموعة يترشحان الى كاس العالم زائد افضل منتخب خامس من المجموعتين الخامسة والسادسة.







جنوب السودان 17 8 1مصر 16 7 2السينغال 15 6 3تونس 14 5 4الكونغو الديمقراطية 13 4 5الكاميرون 11 2 7يذكر أنّ أول وثاني كل مجموعة يترشحان الى كاس العالم زائد افضل منتخب خامس من المجموعتين الخامسة والسادسة.