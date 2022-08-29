النافذة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال: فوز جنوب السودان على مصر 85 - 65


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 14:25قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز منتخب جنوب السودان على المنتخب المصري بنتيجة 85 - 65 في ختام منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال كرة السلة، التي دارت بالمنستير من 26 الى 28 أوت الجاري.
وبهذا الفوز تصدر منتخب جنوب السوادن جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة متقدما بفارق نقطة وحيدة على المنتخب المصري.


وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة، قبل اجراء النافذة الخامسة والأخيرة المقررة في فيفري القادم بالسينغال:


الترتيب نقاط فوز خسارة
جنوب السودان 17 8 1
مصر 16 7 2
السينغال 15 6 3
تونس 14 5 4
الكونغو الديمقراطية 13 4 5
الكاميرون 11 2 7
يذكر أنّ أول وثاني كل مجموعة يترشحان الى كاس العالم زائد افضل منتخب خامس من المجموعتين الخامسة والسادسة.



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