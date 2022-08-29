الحرس الوطني يحبط الليلة الماضية 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 13:33قراءة: 0 د, 29 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط و الساحل الليلة الماضية 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، و انقذت 150 شخصا.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في الصفحة الرسمية بالفايسبوك اليوم الإثنين بأن 64 مجتازا يحملون الجنسية التونسية، ويحمل البقية وعددهم 86 جنسيات افريقية مختلفة .

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و المهدية أمس من ضبط 13 شخصا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة. كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق المصدر ذاته. .





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