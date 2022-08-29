الحرس الوطني يحبط الليلة الماضية 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط و الساحل الليلة الماضية 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، و انقذت 150 شخصا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في الصفحة الرسمية بالفايسبوك اليوم الإثنين بأن 64 مجتازا يحملون الجنسية التونسية، ويحمل البقية وعددهم 86 جنسيات افريقية مختلفة .





كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و المهدية أمس من ضبط 13 شخصا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة. كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق المصدر ذاته. .











كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و المهدية أمس من ضبط 13 شخصا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة. كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق المصدر ذاته. .