سليانة: مصالح بلدية برقو تنطلق في حملات نظافة موجهة للمنطقة البلدية ومناطق التوسع

انطلقت مصالح بلدية برقو في حملات نظافة موجهة للمنطقة البلدية ومناطق التوسع، وقد تم التاكيد على إزالة النقاط السوداء كرفع الأتربة وبقايا مواد البناء في مداخل المدينة وفي محيطها الخارجي، وفق رئيس بلدية برقو نور الدين الكامل





واضاف الكامل في تصريح اليوم الاثنين ل"وات" أن الحملات متواصلة وان ذات المصالح قامت خلال الأسبوع المنقضي بتنظيف وجهر بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة البلدية، إضافة إلى حملات نظافة واسعة بمناطق السعادة وعين زكار وصدقة من معتمدية برقووقال انه تمت صيانة الشبكة الكهربائية وإصلاح الفوانيس المعطبة بشارعي البيئة وأبو القاسم الشابي والمنطقة المحاذية للملعب البلدي بالمنطقة الحضرية وإصلاح الأعطاب بمنطقتي السعادة وصدقة(مناطق التوسع)، وبين ان الدراسات المتعلقة بمشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع جاهزة في انتظار المصادقة النهائية من قبل المجلس البلدي في دورتها العادية الثالثة والتدخل حسب الأولويات والكثافة السكانية بكل منطقة، وفق قوله.وأشار في سياق أخر إلى اعلان طلبي عروض، على منظومة الشراء العمومي، لتهيئة السوق الأسبوعية ومشروع تنوير الملعب البلدي عمر بالهادي ببرقو