أنس جابر تحافظ على المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 09:24قراءة: 0 د, 48 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.
وشهدت قائمة اللاعبات العشرة الأوائل صعود الروسية داريا كاساتكينا المتوجة قبل يومين بلقب بطولة غرانبي الكندية الى المركز التاسع مقابل تراجع الاسبانية غاربيني موغروزا .

وتستهل أنس جابر اليوم مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" بملاقاة الأمريكية ماديسون برينغل المصنفة 61 عالميا، ضمن منافسات الدور الأول.
والتقت اللاعبتان في مواجهة وحيدة في بطولة هوبارت الأسترالية في جانفي 2020، حسمتها أنس جابر لصالحها بنتيجة مجموعتين دون رد .


وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس:
1 - البولونية ايغا شفاينتيك (8605ن)
2 - الأستونية آنيت كونتافيت (4360ن)
3 - اليونانية ماريا ساخاري (4190ن)
4- الاسبانية باولا بادوزا (3980ن)
5- التونسية أنس جابر (3920ن)
6 - البيلاروسية آريانا سابالينكا (3470ن)
7 - الرومانية سيمونا هاليب (3255ن)
8 - الأمريكية جيسيكا بيغولا (3201ن)
9 - الروسية داريا كاساتكينا (3015ن)
10 - الاسبانية غاربيني موغروزا (2886ن)



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