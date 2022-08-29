التونسي لؤي عبد الصمد يحرز لقب بطولة العالم للملاكمة العربية لوزن الخفيف

احرز الملاكم التونسي لؤي عبد الصمد لقب بطولة العالم للملاكمة العربية في وزن الخفيف بفوزه على الكاميروني كاميا ايزدور بالضربة القاضية في الجولة الثالثة بمدينة دوالا الكاميرونية.





ومن جهته، احرز المصري محمد فضل اللقب العالمي في وزن الثقيل بتغلبه على الكاميروني سيكا تيري بالنقاط.واشار التونسي الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان تنظيم سهرة الابطال بالكاميرون ياتي في اطار السعي المتواصل الى مزيد التعريف بهذه الرياضة في القارة الافريقية بعد ان تم في مرحلة سابقة تاسيس اتحاد قاري مقره في الغابون ويضم في عضويته الى حد الان 28 دولة.واضاف ان برنامج سهرة الابطال التي احتضنتها يوم السبت مدينة دوالا تضمن ايضا العديد من المقابلات الاخرى على بطولات قارية بين ملاكمين من التشاد وكوت ديفوار وافريقيا الوسطي وغينيا الاستوائية والطوغو مبينا ان هذه النسخة عرفت اقبالا جماهيريا كبيرا خصوصا من فئة الشباب وهو ما يقيم الدليل على عنصر الفرجة الذي توفره رياضة الملاكمة العربية.واعلن الهادي السديري بالمناسبة ان الاتحاد الدولي للملاكمة العربية انتهى مؤخرا من وضع برنامجه للموسم الرياضي القادم الذي سيكون حافلا بالمواعيد الهامة من خلال تنظيم سلسلة من البطولات العالمية في عدد من البلدان الاوروبية والاسيوية والافريقية من بينها تونس.وتعد الملاكمة العربية من رياضات الدفاع عن النفس وتتميز بامكانية استخدام اليدين والقدمين لمهاجمة الخصم وتمنح النقاط فيها تبعا لنوعية الضربة واللكمة وكلما زادت صعوبتها ارتفع عدد النقاط الممنوحة للملاكم.