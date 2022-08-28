تصفيات مونديال 2023 - فوز المنتخب التونسي على منتخب الكونغو الديمقراطية 57-45

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على منتخب الكونغو الديمقراطية 57-45 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاحد بقاعة مزالي بالمنستير في ختام منافسات النافذة الرابعة من تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023 (المجموعة الافريقية السادسة).





وكان المنتخب التونسي خسر مباراتيه الاوليين من منافسات النافذة الرابعة امام مصر 61-67 يوم الجمعة والسنغال 63-73 يوم السبت.ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب السنغالي اليوم الاحد على نظيره الكاميروني 90-71 بينما يواجه المنتخب المصري لاحقا منتخب جنوب السودان في لقاء من اجل صدارة المجموعة.وانهى المنتخب التونسي النافذة الرابعة في المركز الرابع برصيد 14 نقطة. وتحتل السنغال مؤقتا المركز الاول برصيد 15 نقطة في انتظار نتيجة مباراة مصر وجنوب السودان اللذين يتقاسمان قبل مواجهتهما المرتقبة الليلة المركز الثاني ب14 نقطة لكل منهما. وتاتي الكونغو الديمقراطية في المركز الخامس ب13 نقطة في حين تتذيل الكاميرون الترتيب ب11 نقطة.ويشار الى انه اضافة الى المجموعة السادسة التي تستضيف المنستير مقابلات نافذتها الرابعة، تقام خلال نهاية الاسبوع الجاري ايضا في ابيدجان العاصمة الايفوارية تصفيات المجموعة الخامسة بمشاركة 6 منتخبات.وفي نهاية الدور الثاني في فيفري المقبل، سيتاهل منتخبان من كل مجموعة اضافة الى منتخب خامس الى كاس العالم 2023 لتمثيل القارة الافريقية.السنغال - الكاميرون 90-71الكونغو الديمقراطية - تونس 57-45مصر - جنوب السودان (س 22 و30دق)السنغال 15 9مصر 15 8جنوب السودان 15 8تونس 14 9الكونغو الديمقراطية 13 9الكاميرون 11 9