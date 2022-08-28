سليانة تخصيص اعتمادات بقرابة 2.5 مليون دينار لإنجاز مشاريع في القطاع الصحّي بالجهة

في إطار متابعة انجاز المشاريع في القطاع الصحي بولاية سليانة، فتحت وزارة الصحة اعتمادات في حدود 2 مليون و400 ألف دينار، وفق ما أكّده المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي، في تصريح لـ"وات".







وأضاف الحدادي أن الاعتمادات المذكورة خصّصت للانطلاق في الجزء الأول من المخطط المديري بالمستشفى الجهوي بسليانة، الذي يتكون من حوالي 13 مشروعا بما فيها أقسام الانعاش، وجراحة العظام، وجراحة المجاري البولية، والمعدة، والتحاليل، وغيرها.



وأشار إلى الأشغال ستنطلق حال الانتهاء من مرحلة طلب العروض، مؤكدا على أهمية هذه المشاريع لتقريب الخدمات للمواطن ولتحسين خدمات المستشفى الجهوي بسليانة.



