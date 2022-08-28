تطاوين: صيانة وتحسين مدرسة الفرش ضمن مبادرة مجتمعية تستهدف تهيئة 15 ابتدائية أخرى في غمراسن

حظيت المدرسة الابتدائية بقرية الفرش في معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين بصيانة وتحسين فضاءاتها بكلفة أوّلية قدّرت بحوالي 187 الف دينار، وذلك ببادرة مجتمعيّة من أحد رجال الأعمال أصيلي المنطقة ومن أبناء هذه المدرسة وفاء منه لها ولما نهله فيها من علم طيلة مرحلة تعليمه الابتدائية.





وأكد صاحب البادرة، بلقاسم الخرشاني، في تصريح لـ"وات"، على تواصل التدخلات في هذا المؤسسة، حيث من المزمع استغلال مكتبة تضم العديد من العناوين والمصادر التي يحتاجها التلاميذ والمعلمين على حدّ السواء منها.وحرصا منه على توسيع هذه التجربة، أعلن الخرشاني عن الانطلاق في مبادرة لجمع التبرعات من أجل صيانة وترميم مختلف المدارس الابتدائية في معتمدية غمراسن والبالغ عددها 15 مدرسة، حيث شرع في الاجراءات التي تمكّن اولياء التلاميذ، ومتساكني محيطها، ورجال الاعمال من ابناء المنطقة في الخارج، من المساهمة الدائمة والكافية لحاجيات هذه المنارات العلمية في المنطقة، وفق تعبيره.واعتبر أن الالتزام بضرورة توفير افضل الظروف الممكنة للتلاميذ ومدرسيهم في المدارس الابتدائية يقتضي التطوّع والتبرع بما امكن لتوفير كل متطلبات الدراسة، موضحا أنه شرع والفريق العامل معه والمتكوّن من حوالي 50 فردا في الاتصال باصحاب حوالي 1500 مطعما ومحلا تجاري لابناء معتمدية غمراسن في الخارج من اجل التبرع يوميا بأورو واحد اضافة نظرائهم في الداخل بدينار واحد في اليوم.ولفت إلى أن فريقا يعمل هذه الايام على انجاز موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية سيكون مفعّلا خلال الايام القليلة القادمة، وسيمثل رابطا متينا ومهما بين مختلف المتدخّلين الذين بإمكانهم تحديد المدرسة التي يرغبون في التبرّع لها مع إمكانية التبرّع بمواد البناء والأبواب وغيرها من المواد الأخرى.وأضاف أن عددا كبيرا من أولياء التلاميذ تعهّدوا بالتبرع بـ100 مائة دينار سنويا او العمل التطوعي لمدة 20 ساعة في عمل ميداني مشترك بين مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى ان الاشغال ستكون مركزة خلال العطلة المدرسية لشهر ديسمبر في إحدى المدارس بالتوازي مع امكانية القيام بالاشغال اللازمة والمستعجلة في بقية المدارس الاخرى ايام العطل والاحاد، حتى تحافظ هذه المؤسسات على نظافتها وصيانتها على الدوام، على حد تعبيره.