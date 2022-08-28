زيادة ب 16,5 بالمائة في صادرات التمور وب 12 بالمائة من العائدات من العملة الصعبة

سجلت صادرات التمور التونسية لموسم 2021/2022 تحسنا في الأرقام من خلال زيادة قدرها 16,5 بالمائة من حيث حجم الصادرات وبحوالي 12 بالمائة من حيث العائدات المالية من العملة الصعبة، وفق ما كشف عنه مدير عام المجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان .







وبين بن سليمان في تصريح ل(وات) أنه تم، خلال هذا الموسم، أي من بداية شهر أكتوبر 2021 الى غاية الآن تصدير قرابة 115,4 ألف طن من التمور مقابل 99 ألف طن الموسم السابق بقيمة 674 مليون دينار مقابل 604 مليون دينار للموسم الفارط.



وينتظر، وفق مدير عام المجمع المهني للتمور، أن يكون الموسم الجديد الذي ينطلق في شهر أكتوبر القادم واعدا وذلك بالنظر الى التحسن المسجل في جودة المنتوج.



