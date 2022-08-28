منوبة: مساء الاحد افتتاح مهرجان الدندان الصيفي في فضاء قصر العربي زروق

تحت شعار "الدندان تاريح حضارة وتراث" يكون جمهور منطقة الدندان، مساء اليوم الاحد، على موعد مع ليالي السهر الصيفية بعد 3 سنوات من حجب المهرجان الصيفي بسبب جائحة كورونا وعدم وجود جمعية تتولى تنظيم فعالياته .





الدورة الحالية تتضمن 5 عروض متواصلة تختتم يوم الخميس 1 سبتمبر القادم ، وذلك بعد أن قامت بالاعداد له وتنظيمه جمعية محبي الخيول التونسية، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية الدندان والولاية.وتفتتح الدورة بنفحات من الانشاد الديني في عرض "نسمة السرج" لفرقة الانشاد الصوفي سيدي حمادة ، ويقام العرض في فضاء قصر العربي زروق الذي يعود تاسيسه الى نهاية القرن 18 في فترة حكم حمودة باشا الحسيني.وتتواصل السهرات الموسيقية بعرض "الغنجة التونسية" للفنانة ياسمين اليعقوبي يوم الثلاثاء، فعرض للفن الشعبي مع الفنان عبد الكريم البنزرتي، ويختتم فنان الراب "ديدجي كوستا " الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في مهرجان وادي الليل، عروض مهرجان الدندان الذي يتضمن كذلك عرضا مسرحيا يوم غد الاثنين لمسرحية "منامة " للمثل الفكاهي محمد العوني..يشار الى ان مهرجان الدندان يعد من اعرق المهرجانات في ولاية منوبة واكثرهها نجاحا طيلة عديد الدورات خاصة على المستوى الجماهيرى، وقد احتضن عروضا كبرى فنية ومسرحية، إلا أنه شهد تعثرات كبيرة في السنوات الاخيرة بسبب تغير الجمعيات التي تتولى إعداده وتنظيمه، ويأمل ابناء المنطقة ان يعود إلى اشعاعه وأن يجد الاستقرارالذي يعيد إليه مجده.