اليابان وقعت اكثر من 30 اتفاقية مع الدول الافريقية في اطار تيكاد 8 وفق حصيلة أولية

وقعت اليابان والدول الافريقية، وفق حصلية اولية ، أكثر من 30 اتفاقية تعاون في اطار مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية ،"تيكاد 8"، الذي تتواصل اشغاله الأحد في تونس العاصمة ، وفق المنسق الإعلامي لقمة "تيكاد 8"، محمد الطرابلسي.





وأشار الطرابلسي ، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مدينة الثقافة بتونس، إلى أن هذا المؤتمر يشارك فيه نحو عشرين رئيس دولة وحكومة وملك و 20 وزيرا أفريقيًا ، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية. وتم منح الاعتماد لتغطية هذه التظاهرة الى 370 صحفيًا ، 120 منهم مرافقين لوفود رسمية ممثلة لبلدانهم.واكد الطرابلسي في رده على أسئلة الصحفيين ، أن رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان ، فتحي باشاغا ، غادر المؤتمر يوم السبت "بسبب التزاماته" .وفي ما يتعلق باهم رسائل القادة الأفارقة الأوائل خلال يوم الافتتاح ، أشار الطرابلسي إلى أنهم ركزوا على تحقيق السيادة الغذائية في إفريقيا والحصول العادل على الطاقة والدعوة الى وصول الدول الأفريقية إلى حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، ركز في كلمته له خلال افتتاح القمة، على أهمية ابتكار حلول تنموية جديدة وإعطاء الأولوية للشباب والنساء والاستلهام من التجربة اليابانية القائمة على الابتكار مع التمسك بالتقاليد.أما رئيس الحكومة اليابانية فوميو كوشيدا ، فقد أكد التزام بلاده بتعزيز التنمية في إفريقيا ، من خلال تخصيص 30 مليار دولار لهذه القارة للسنوات القادمة وتشجيع الاستثمار الأخضر وتعزيز أنظمة الصحة والوقاية من الأوبئة.وبالعودة إلى الاتفاقات المبرمة بين اليابان وتونس بمناسبة انعقاد المؤتمر ، أوضح المنسق الإعلامي لتيكاد 8 أنه تم التفاوض على مدى 10 سنوات بشأن اتفاقية التعاون الفني بين البلدين والتي من شأنها تسهيل دور المتعاونين اليابانيين في تونس.وقال إن التعاون التونسي الياباني الذي يعود لأكثر من 45 عاما مكّن البلدين من تنفيذ 42 مشروعا بقيمة 8 مليارات دينار.