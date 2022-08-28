بطولة افريقيا للاواسط لكرة اليد - مصر بطل افريقيا وتونس ثالثة و تتاهل الى نهائيات بطولة العالم

توج مننتخب مصرللاواسط لكرة اليد بالبطولة الافريقية لكرة اليد ( رواندا 2022) التي اختتمت امس في العاصمة الرواندية كيغالي وذلك بعد فوزه في الدور النهائي على نظيره الجزائري 35-15

ومن جهته انهى المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة اليد مشاركته في بطولة افريقيا للأمم في المركز الثالث وراء منتخبي مصر و الجزائر وترشح لبطولة العالم القادمة. وفاز المنتخب التونسي في نصف النهائي على منتخب انغولا 24-22



وقال كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد" ان مشاركة المنتخب الوطني للاواسط في بطولة امم افريقيا لم يكن الهدف منها الفوز بكأس افريقيا لأننا نعلم ان ذلك غير ممكن حاليا أمام منتخب مصري لعب اكثر من 70 مباراة دولية من المستوى العالي خلال الثلاث سنوات الأخيرة ".واكد على " ان الهدف الاول من هذه المشاركة هو الترشح لبطولة العالم حتى يواصل هذا المنتخب العمل والتكوين مؤكدا على ان الهدف تحقق "واضاف " في تدوينة له " منتخبنا الوطني للاواسط لم ينشط تقريبا منذ سنتين ، تم تجميعه في بداية شهر جويلية الماضي بعد ان تحمل المكتب الجامعي الحالي المسؤولية وهو خليط من لاعبي الاواسط و الاصاغر مواليد 2004/2005 الذين يشاركون لاول مرة في مقابلة رسمية بزي المنتخب ".