تيكاد8: تونس واليابان توقعان مذكرة تفاهم لاعداد مجموعة من المشاريع في عديد القطاعات


Publié le Dimanche 28 Août 2022 - 12:51قراءة: 0 د, 11 ث
      
تم الاحد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة تويوتا تسوشو اليابانية لاعداد مجموعة من المشاريع في عديد القطاعات على غرار البنية التحتية والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقطاع غيار السيارات والصحة والمواد الخام وتحويلها.

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