ترشح تونس لاستضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة ( لطفي قرفال)

افاد لطفي قرفال رئيس الجامعة النونسية لكرة الطاولة ان تونس قدمت ترشحها لاحتضان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة على هامش بطولة العالم للاواسط للتي ستقام بتونس من 4 الى 11 ديسمبر 2022،منوها باهمية الحدث الذي سيجمع كل رؤساء الاتحادات الوطنية .

وقال قرفال في تصريح لوكالة (وات) ان حظوظ الدول المترشحة لاحتضان اجتماع الجمعية العمومية تبدو متساوية معربا عن امله في ان تستفيد تونس من تنظيم بطولة العالم للاواسط في نفس الفترة للفوز بتنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة.



ويذكر ان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ناقش ملفات الدول المرشحة لاستضافة اجتماع جمعيته العمومية العادية، والمقرر انعقاده يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، بحضور أكثر من 200 اتحاد من مختلف أنحاء العالم.جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبةعبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة رئيسة الاتحاد السويدية باترا سورلينج.وتم خلال الاجتماع الوقوف على التجهيزات المتوفرة لاستضافة هذا الحدث الكبير، والتعرف على التعهدات التي قدمها كل ملف فيما يخص استضافة الوفود، ومقر إقامتهم، والأمور اللوجيستية الخاصة بتنظيم الاجتماع.وبعد غلق باب الترشيحات تقدمت 8 دول للاستضافة وهي: تونس وإيطاليا، وإسبانيا، وإنجلترا، والبرتغال، والعراق، والأردن ولكن بعد دراسة شروط الاستضافة تم استبعاد العراق وإنجلترا ليكون التنافس بين 6 دول فقط.وينتظر ان يتم الإعلان رسميا عن الدولة الفائزة بشرف الاستضافة غدا الاثنين.