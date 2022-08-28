خلال لقائها المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ... بودن تؤكد توجه تونس نحو مضاعفة إنتاج الحبوب


Publié le Dimanche 28 Août 2022 - 10:23قراءة: 1 د, 7 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.
وبينت رئيسة الحكومة أنه هناك توجه في تونس نحو مضاعفة الإنتاج، خاصة على مستوى إنتاج الحبوب وذلك في عملية استباقية عبر تشجيع الفلاحين ودعمهم.

وأفادت رئيسة الحكومة أن هناك برنامج متكامل لتأمين عملية الخزن ودعم الفلاح وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة من خلال الرفع من الإنتاج والانتاجية.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة إرساء حوار بين الدول الافريقية أو ما يعرف بحوار "جنوب جنوب "من أجل ارساء شراكة دائمة تهدف الى تجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لتوفير الأمن الغذائي.
وابرزت رئيسة المنظمة خلال هذا اللقاء أهمية الصناعة الصيدلانية وصناعة اللقاحات بصفة خاصة مؤكدة على ضرورة تمتيع الدول الافريقية، بصفة استثنائية لمدة خمس سنوات، بالملكية الفكرية الخاصة لهذه اللقاحات.

كما ثمنت رئيسة المنظمة ما وصلت إليه الصناعات الصيدلانية في تونس من تطور حاثة الدول الافريقية تطوير صناعاتها الدوائية من أجل توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
كما دعت رئيسة المنظمة إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتجاوز المخاطر الحالية خاصة في ظل ما تعانيه الشعوب من تداعيات إثر أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانيا، وحثت الدول الافريقية على اتخاذ الحلول والآليات الكفيلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الفلاحين وتقديم الدعم لهم على مستوى الإنتاج والتخزين.
كما دعت إلى ضرورة تفعيل الإجراءات في ما يخص الصيد البحري وذلك للمحافظة على التنوع البيئي.

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