المنستير: حجز 2 طن من مادة الزقوقو على متن شاحنة وتأمينها لدى مصالح الفلاحة بالجهة

بعد استشارة النيابة العمومية، حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالاشتراك مع حرس المرور بالجهة، وبالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وإدارة الغابات بالمنستير، أمس السبت، كمية من مادة الزقزقو قدرها طنان (02) بقيمة تناهز 48 ألف دينار، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للتجارة.







وأوضح المصدر نفسه أنّ ماسك هذه البضاعة، التي كانت معبأة في أكياس على متن شاحنة، استظهر بفواتير غير مطابقة للواقع، وأنّه تم تأمين هذا المحجوز لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في الغرض.



وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية أمس السبت خلال عملية المراقبة المشتركة مع مصالح حرس المرور على الطرقات، تحرير 6 محاضر اقتصادية، تعلقت بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وبعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب، وبسندات النقل، وفق ذات المصدر.









وأوضح المصدر نفسه أنّ ماسك هذه البضاعة، التي كانت معبأة في أكياس على متن شاحنة، استظهر بفواتير غير مطابقة للواقع، وأنّه تم تأمين هذا المحجوز لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في الغرض.وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية أمس السبت خلال عملية المراقبة المشتركة مع مصالح حرس المرور على الطرقات، تحرير 6 محاضر اقتصادية، تعلقت بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وبعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب، وبسندات النقل، وفق ذات المصدر.