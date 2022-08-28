إحباط سبع عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل بنزرت وإلقاء القبض على أكثر من 85 شخصا

أحبطت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بولاية بنزرت سبع عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل ولاية بنزرت في اتجاه السواحل الإيطالية وألقت القبض على أكثر من 85 شخصا، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.







وأوضح المصدر ذاته أن الفرق الأمنية للحرس البحري بالولاية تمكنت في أقل من 20 ساعة بين ليلة الجمعة وصباح السبت وبعد نصب كمائن للمخالفين، البالغ عددهم ما يزيد عن 85 شخصا، بينهم امرأة و12 شخصا مطلوبا للعدالة وعدد من القصر، من إلقاء القبض على عدد منهم في عرض البحر على مستوى جزيرة "الكلاب"، والبقية في مستوى الشريط الساحلي لمناطق "راس انجلة" و"الجبل الأبيض" و"كاب زبيب" و"غار الملح" والحدود البحرية بين منطقتي غار الملح وقلعة الأندلس.



وأضاف أن وحدات الحرس البحري حجزت عددا من مراكب الصيد و6 محركات وكميات من البنزين المستغلة في محاولات اجتياز الحدود البحرية الوطنية خلسة في اتجاه دولة أوروبية.



