أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع اللاعب بدرة المولهي

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد يوم السبت التعاقد مع اللاعب بدرة المولهي لمدة عامين قادما من الترجي الرياضي التونسي.







ويشغل اللاعب بدرة المولهي صاحب الـ 23 سنة خطة وسط ميدان دفاعي، وسبق له أن تقمص الموسم الماضي زي مستقبل سليمان في شكل اعارة.



