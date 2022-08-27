نابل: بعد حالة من القلق والازدحام امام محطات البنزين المدير الجهوي للتجارة يؤكد ان البنزين سيتوفر بالمحطات خلال ساعات


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 16:51 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكد المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح ل"وات" ان عمليات تزويد محطات توزيع البنزين ستنطلق خلال الساعات القريبة القادمة، داعيا حرفاء المحطات الى التحلي بشيء من الصبر في انتظار وصول شاحنات نقل المحروقات التي هي في طريقها لولاية نابل.


وكانت محطات التزويد بالبنزين اغلقت مداخلها اليوم بعد ان نفذت اخر الكميات المتوفرة لديها بما تسبب في حالة من القلق والتوتر والخوف من فقدان هذه المادة الحيوية.

وذكر الخلفاوي في ذات السياق ان عملية التزويد بالمحروقات ستتواصل بصفة منتظمة وبنسق عادي خاصة بمحطات الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" التي ستوفر الكميات اللازمة و بالنسق العادي".


جدير بالاشارة الى ان عملية التزويد بالمحروقات عرفت خلال هذا الاسبوع اضطرابا بما ادى الى حالة من القلق والخوف التي ترجمت في اقبال مكثف على المحطات وبما ادى الى فقدان هذه المادة في عديد المحطات.

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