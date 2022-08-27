مجموعة البنك الدولي ستبقى شريكا دائما وملتزما للقارة الافريقية التي تواجه تحديات كثيرة - ديفيد مالباس

قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، ان المجموعة ستبقى شريكا طويل الامد ملتزما تجاه القارة الافريقية التي تعاني من الهشاشة في مواجهة الازمات التي يواجهها العالم.

واكد مالباس في كلمة ادلى بها ، السبت، عن بعد في افتتاح مؤتمر طوكيو للتنمية الافريقية "تيكاد 8 " المنعقد بتونس، ان مجموعة البنك الدولى تعتبر ان الاوضاع الصعبة تتطلب اجابات لمجابهة الازمات و إرساء دعائم لاقتصاديات اكثر رخاء ومتانة.



وشدد على أن نسبة التلاقيح ضد فيروس كوفيد 19 في افريقيا تبقى ضعيفة وان عديد الدول الافريقية عرضه لمستويات كبيرة من التداين والى ارتفاع خدمة الدين وبروز مشكلة نقص الغذاء والقيود التجارية على السلع الغذائية ".وذكر مالباس، في سياق متصل، بان البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية التابع لمجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية وجها الكثير من الموارد الى افريقيا.وقال :" نعمل في اطار التعاون الوثيق في عديد المجالات على غرار التجارة التي تشكل اداة قوية لبناء الاقتصاديات المتينة وتقليص الفقر وتحقيق الرخاء".واشار الى ان مجموعة البنك الدولي تقدم المشورة للحكومات في مجال السياسات التجارية الضرورية وخاصة التصدير والاجراءات المقيدة للتجارة.وتعمل مجموعة البنك الدولي، كذلك، على مساعدة الدول الافريقية لتقديم الحماية الاجتماعية الموجهة والتي تعد ضرورية للفئات الاكثر هشاشة وفق مالباس.واردف قائلا:" نعتقد ان برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات الفقيرة تشكل اداة افضل من الدعم الغذائي والطاقي غير المستهدف التي تعد مرتفعة الكلفة وتذهب الى المستهلكين الاكثر ثراء ".واعتبر المسؤول ان تونس تستفيد من مشروع المساعدة العاجلة في مجال الحماية الاجتماعية كوفيد 19 مما اتاح مساعدة الافراد الاكثر هشاشة في المجتمع بفضل مساندة ذوي الدخل الضعيف ماليا وتحقيق نجاعة نظام الحماية الاجتماعية.وبين ان المؤسسة الدولية للتنمية تنفذ اكبر تدخلات مجموعة البنك الدولي على مستوى القارة الافريقية وان البنك يتشارك مع هذه المؤسسة التي تعد صندوقا لفائدة اكثر الناس فقرا عبر العالم للتدخل في مجالات الصحة والتربية والمناخ والبني التحتية والتصرف في المخاطر والديون.