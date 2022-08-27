المهدية: الحرس البحري بالوسط يحبط 23 عملية هجرة غير نظامية ويوقف 530 مجتازا


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 17:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت مختلف وحدات المناطق البحرية للحرس الوطني بالمهدية وصفاقس وقرقنة مدعومة بطوافة بحرية، خلال ال24 ساعة الأخيرة، من إحباط 23 عملية هجرة بحرية غير نظامية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط علي العياري، اليوم السبت، في تصريح لـ"وات".


واعتبر العياري أن عدد العمليات المحبطة "قياسي" وقد نجحت الوحدات البحرية في ايقاف وإنقاذ 530 مجتازا من بينهم أكثر من 150 مجتازا يحملون الجنسية التونسية (من مختلف الشرائح العمرية) والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

واضاف ان ذات الوحدات، حجزت 7 مراكب صيد استعملت في رحلات الهجرة السرية، بالإضافة إلى 14 محركا بحريا.


وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحجوز والموقوفين من المجتازين غير النظاميين.

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