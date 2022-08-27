البلدان الإفريقية تتوفر على إمكانيات واعدة تحتاج إلى تمويلات (نائبة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة)

Vأكدت نائبة الأمين العام لمنظمة للامم المتحدة امينة محمد خلال افتتاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد8" ان البلدان الإفريقية تتوفر على إمكانيات واعدة تحتاج الى تمويلات لمواجهة التحديات المطروحة

وأشارت السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة الى ان التحديات والصعوبات التي نواجهها البلدان الافريقية بسبب الازمات المتعلقة بالغذاء والاقتصاد عموما تستوجب الاستثمار خاصة في الطاقات الشبابية والطاقات النظيفة التي لا تاثر سلبا على البيئة والمحيط وقادرة على تحقيق النمو .



وأكدت امينة محمد ضرورة الوعي بأهمية هذه التحديات والقضايا العالقة والتعجيل بحلها خاصة وان هذه البلدان تحتاج الى التامين الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من سكانها وتطوير القطاع الزراعي وهو ما يتطلب وفق تعبيرها تقنية عالية ستوفرها دولة اليابان التي ما انفكت تدعم البلدان الإفريقية من اجل بناء مستقبل افضل لشبابها وتمكين المراة في القارة السمراء .وقالت ان الامم المتحدة ستبذل مزيدا من الجهود لتحقيق اجندة 32 الخطة الطويلة الأمد في اقرب وقت ممكن وبشكل شاملي اي انه لن تستثني اي دولة افريقية لتحقيق التنمية من اجل الاصلاح في افريقيا وفق تعبيرها وتحقيق التنمية المستدامة .وأضافت نائبة الأمين العام لمنظمة للامم المتحدة ان تحقيق هذه الحلول لن يتم الا باتحاد عالمي وبالتعاون بين الامم المتحدة واليابان التي سوف توفر ا التقنيات والخبرات وهو ما سيمكنن من تجاوز مختلف التحديات المطروحة اليوم في االبلدان الإفريقية .وقالت ان هذه المؤتمرات والاجتماعات الكبرى على غرار ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا التي تنعقد هذه السنة في تونس ستكون فرصة هامة لطرج القضايا التي تواجهها افريقيا في الوقت الراهن والتعريف بالإمكانيات المتوفرة في بلدانها .وقال موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ,من جهته, ان المساعدات التي ستقدمها اليابان كشريك فاعل لإفريقيا مهمة جدا في الوقت الحالي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي رسمتها بلدان القارة السمراء لغاية مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها وخاصة في ما يتعلق ب التغيرات المناخية .