سفارة تونس بالعاصمة الليبية تدعو أفراد الجالية إلى الحذر وتجنب التنقل في ظل استمرار اشتباكات مسلحة

دعت سفارة تونس بطرابلس عاصمة ليبيا، اليوم السبت، أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الليبية وضواحيها إلى ضرورة توخّي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنّب التنقلات، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثّف وسقوط عديد القذائف على مختلف المناطق بالعاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت





وذكّرت السفارة، في بلاغ، الجالية التونسية برقم هاتف القنصلية القار (021-3409479) للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئواندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس ليلة البارحة، واستمر حتى صباح اليوم السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة، ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة، وفق ما تناقلته وسائل إعلاميةوقال شهود إن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس، في ظل أزمة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية، حيث شهدت حشدا متزايدا للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضيةوأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة، عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق، وفق ذات المصادر الإعلامية.