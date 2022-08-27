بطولة موسم 2022-2023 بنظام المجموعتين بواقع 7 أندية في كل واحدة مع اعتماد نقاط الحوافز في مرحلتي التتويج وتفادي النزول

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2022-2023 ستقام بنظام مجموعتين تضم كل واحدة 7 اندية مع اعتماد نقاط الحوافز في مرحلتي التتويج "بلاي اوف" وتفادي النزول "بلاي اوت".





واضافت الجامعة انه سيتم تقسيم الاندية على المجموعتين بالرجوع إلى ترتيبها خلال الموسم المنقضي (ترتيب زوجي / فردي) مشيرة الى ان الفرق الأربعة الاولى من كل مجموعة ستترشح الى مرحلة التتويج فيما ستلعب الاندية المتحصلة على المراتب 5 و6 و7 من كل مجموعة مرحلة تفادي النزول.وتابعت انه سيتم اعتماد نقاط الحوافز في مرحلة التتويج حيث سيتحصل المتصدر في كل مجموعة على 4 نقاط وصاحب المركز الثاني على 3 نقاط وصاحب المركز الثالث على نقطتين وصاحب المركز الرابع على نقطة واحدة.اما بالنسبة للفرق التي ستلعب مرحلة تفادي النزول، فستدخل هذه المرحلة بنقاط حوافز (4) لصاحب المركز الخامس في كل مجموعة و(2) لصاحب المركز السادس و(0) لصاحب المركز السابع.هذا تقرر ان تقام مقابلات مرحلة التتويج بالضرورة بتقنية "الفار".يذكر ان الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة المكتب الجامعي بأندية الرابطة المحترفة الأولى عرف حضور 11 نادياً من مجموع 13 فريقا اذ تغيب عنه الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.