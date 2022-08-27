جامعة كرة القدم تؤكد مواصلة دعمها للأندية حسب معايير موضوعية

اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت على مواصلة دعمها للاندية من اجل تجاوز الصعوبات التي تمر بها.





واشارت الجامعة في بلاغ لها عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي على هامش الاجتماع المنعقد يوم امس الجمعة مع اندية الرابطة المحترفة الاولى الى انها قدمت المساعدة ل14 جمعية محترفة لتجاوز خصم النقاط من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال خلاص ديون العديد من النزاعات الرياضية.وشددت في ذات السياق "أن هذا الدعم يخضع إلى معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة المداخيل التقديرية للجمعية وحجم ديونها ومختلف التزاماتها المستقبلية ومدى التزامها سابقا" حسب ذات البلاغ.وكانت الجامعة قد اعلنت مساء امس الجمعة ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي2022-2023 ستقام بنظام مجموعتين تضم كل واحدة 7 اندية مع اعتماد نقاط الحوافز في مرحلتي التتويج "بلاي اوف" وتفادي النزول "بلاي اوت".