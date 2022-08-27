اندية الرابطة المحترفة الاولى تطالب بصرف منحة الوزارة عبر الجامعة

طالبت الاندية المنتمية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال الاجتماع المنعقد مساء امس الجمعة مع المكتب الجامعي بأن يتم صرف منح وزارة الشباب والرياضية المرصودة للأندية عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم على غرار ما هو معمول به في أغلب الدول.

واعتبرت الاندية التي واكبت الاجتماع وفقا بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدمة اليوم السبت " بأن الالية المعتمدة حاليا لا تتماشى مع الصعوبات التي تواجهها الأندية ومع رزنامة النشاط الرياضي".







واضاف البلاغ ان الاندية المعنية "اتفقت على مراسلة وزارة الشباب والرياضة والتقدم بهذا الطلب والذي من شأنه أن يساعد الأندية ماديا".





