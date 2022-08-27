زغوان: ضخ كميات من السميد الغذائي والسكر والزيت النباتي لمواجهة النقص الحاصل في هذه المواد

ذكر المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بزغوان ل"وات" بأن الجهة شهدت خلال الفترة الأخيرة نقصا في المواد الأساسية، مما تسبب في اضطراب التوزيع وبروز ظاهرة الاحتكار والمضاربة وفرض البيع المشروط، الأمر الذي استوجب تكثيف حملات المراقبة للتصدي لهذه الظواهر ومقاومتها.







وحرصت مصالح الإدارة بالتنسيق مع السلطة الجهوية على توفير هذه المواد، وتم منذ بداية شهر أوت الجاري إلى غاية 21 منه، ضخ 8000 قنطار من السميد الغذائي و1430 قنطارا من مادة السكر و161000 لتر من الزيت النباتي قصد مواجهة النقص الحاصل في هذه المواد، وتم ضخ 6341 قنطارا من الفرينة المدعمة و2737 قنطارا من غير المدعمة لفائدة أصحاب المخابز التي شهدت هي الأخرى اضطرابا في توفير مادة الخبز



وأشار زيد الى أن فرق المراقبة الاقتصادية تولت بالتوازي مع ذلك تكثيف حملات المراقبة للتصدي للاحتكار والبيع المشروط ومقاومة الترفيع في الأسعار، حيث تمكنت خلال القيام ب598 زيارة ميدانية من رفع 72 مخالفة اقتصادية منها 39 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، وحجز 658 بيضة من أجل الرفع في الأسعار.



