حقوق النقل التلفزي للموسم الكروي 2022- 2023- الجامعة تقدم مختلف الخطوات المنجزة


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 10:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قدمت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها المنعقد مساء امس الجمعة مع مسؤولي اندية الرابطة المحترفة الاولى مختلف الاجراءات المنجزة بخصوص ملف حقوق البث التلفزي الخاصة بالموسم الكروي 2022-2023.


واوضحت الجامعة في بلاغ لها عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي انه تم خلال الاجتماع تقديم لمحة عن الخطوات المنجزة من أجل ضمان حقوق الأندية وكل الاجراءات في علاقة بكراس الشروط وطلب العروض لتسويق وبيع حقوق البث التلفزي على المستوين الوطني والدولي.
واضاف ذات البلاغ ان المكتب الجامعي حرص على التوصل إلى إيجاد أرضية اتفاق وتفاهم مع مختلف المؤسسات الراغبة بجدية في نقل مقابلات كرة القدم التونسية على أن يقع مراجعة الأندية في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشكلٍ تشاركي.




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