جندوبة:عائلة الرئيس الاسبق لدائرة المجلس الجهوي بجندوبة تطالب بإطلاق سراحه

جدّدت عائلة الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي بجندوبة بديع الرزقي الموقوف على ذمة البحث منذ 3 نوفمبر 2021 والمحال على انظار القضاء مع مسؤولين جهويين منذ فيفري 2019 اليوم الجمعة خلال مثوله امام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطلب من دائرة الاتهام لاستكمال احدى المكافحات مطالبتها بإطلاق سراح معيلها ومحاكمته في حالة سراح على غرار بقية المتهمين من المسؤولين في ذات القضية وفي ملفات مماثلة .كما طالبت باستجلاب ملف القضية الى احدى المحاكم الأخرى وانهاء قرار الاحتفاظ به الذي ناهز العشرة أشهر دون استكمال الأبحاث واتمام الإجراءات المستوجبة.





وتتعلق قضية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي بالقيام باستشارة لفائدة وزارة الداخلية التي يعمل تحت ادارتها والمصادقة على استشارة تتعلق بإحداث فرقة للأنياب بالفوج الجهوي لحفظ النظام بجندوبة من قبل ثلاثة اعضاء في لجنة تقييم العروض بعد ان اختارت وزارة الداخلية المقاول الذي تولى عملية الاحداث واستكمال الاشغال قبل انجاز الاستشارة عدد 44 / 2017 نظرا لاستعجالية المحدث ولخصوصية المشروع المحدث وخصوصية الجهة الأمنية كجهة حدودية شهدت عديد الاحداث الدامية ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين إثر مواجهات مع المجموعات الارهابية المتمركزة هنـاك وهي جريمة متفرعة عن جريمة سبق وان حوكم بها وفق عضو هيئة الدفاع انيس بن يوسف.وافاد خليل الرزقي نجل المتهم بان والده يعاني امراضا مزمنة تستوجب العلاج الدائم وان وضعه الصحي بات ينبئ بمخاطر جدية فضلا عن ان عائلته تعيش منذ الشروع في الأبحاث والايقافات المتتالية لوالده تواجه معاناة ما كان لها ان تعيشها لو تعامل القضاء مع هذه القضية "بنزاهة وعدالة ودون استبعاده لبقية المسؤولين الذين يعمل معهم او تحت انظارهم" وفق تعبيره.وكانت النيابة العمومية قد احالت في فيفري 2019 المشتبه به على انظار قاضي التحقيق طبق الفصل 96 وفق ما أكده آنذاك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء إسكندر الزغلامي قبل ان تعيد احالته في نوفمبر من السنة المنقضية على احكام ذات الفصل وإضافة شبهة التدليس وهي ذات القضية التي سجن من اجلها وأحيل بموجبها رئيس دائرة المجلس الجهوي الاسبق على الدائرة الجنائية في طوريها الابتدائي والاستئنافي والتي قضت في شانه وفي شان الكاتب العام للولاية ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا واستئنافيا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى ورفع تحجير السفر عنهما وعودتهما لمباشرة وظائفهما بذات الولاية وفق ما تضمنته لائحة الحكم المعلقة ببهو محكمة الاستئناف -.ويعدّ طلب استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية بجندوبة عيّنة من عشرات العينات التي طالب عديد المتهمين امام قضاة التحقيق من بينهم قضية الأمنيين الذين أوقفوا بطبرقة والذين اطلق سراحهم امام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي استجلب اليها الملف وقضية الخلاف القائم بين احد المستثمرين الخواص بمدينة بوسالم الذي اودع السجن بتهمة شرائه لعقار من قبل احد الورثة وتلويح هيئة الدفاع في قضية رئيسة بلدية طبرقة الجارية بإمكانية استجلاب الملف لعدم حيادية قاضي التحقيق المتعهد بالملف الى احدى المحاكم الأخرى والتي اطلق سراحها بعد ان قضت عشرة أيام بالسجن المدني بالكاف وغيرها من القضايا التي استجلبت الى محاكم مدنين وسوسة وغيرها.