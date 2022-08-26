إنهاء مهام عبد الوهاب الخماسي على رأس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 20:08 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمّ إنهاء مهام عبد الوهاب الخماسي على رأس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بموجب الأمر الرئاسي عدد 701 لسنة 2022 الصادر، الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقد شغل الخماسي منصب رئيس مدير عام المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية منذ تعيينه في 11 ديسمبر 2020.


والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم 24 أوت 2022 بقصر قرطاج، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، التي كانت مصحوبة بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، خالد بتين، وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دون حضور الرئيس المدير العام.


وقد أذن سعيّد بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.

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