رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 18:32 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.


ووفق بلاغ للقصبة, أكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة الحرص على المضي في تعزيز أطر التعاون مع البنك الدولي على مستوى مشاريعه في تونس والعمل على دعم التوجهات الإصلاحية الهيكلية التي تعمل الحكومة على تحقيقها خاصة منها ذات البعد الاجتماعي ودعم القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتناول اللقاء جملة من الملفات المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع البنك الدولي في تونس حيث أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا أهمية المناخ الاقتصادي والاستثماري الذي تتميز به تونس، مبرزا أهمية التشجيع على الاستثمار وخلق فرص التشغيل ودعم القطاع الخاص، مضيفا أن منح تونس تنظيم أشغال ندوة طوكيو للتنمية في افريقيا يعدّ خير دليل على تميز كفاءاتها وقدراتها البشرية وعلى أهمية موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.


كما تم استعراض عدد من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف خاصة إلى تحقيق التوازنات المالية والنهوض بالواقع الاقتصادي وترمي إلى تجاوز الظرف الاجتماعي الراهن والتقليص من نسبة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في رفع نسبة النمو.

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