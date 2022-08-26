وزارة التربية تفتح تحقيقا حول أخطاء واردة في كتاب اللّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية وستصدر تصحيحا في شأنها


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 16:56 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت وزارة التربية فتح تحقيق بشأن أخطاء تضمنها الكتاب المدرسي الجديد للّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة.


وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي أصدرته بعد ظهر الجمعة، أن الكتاب المدرسي الجديد للّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، الذي تمّ تأليفه من قبل مؤلّفين تونسيّين، تضمّن جملة من الأخطاء سيصدر في شأنها تصحيح يُوجّه إلى المؤسّسات التربويّة.

كما ستصدر في الإبّان نسخة رقميّة مصحّحة من هذا الكتاب المدرسيّ، وفق ذات البلاغ.


وللاشارة فقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورا لجملة من الأخطاء اللغوية الواردة بصفحات من كتاب الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي، منتقدين عدم وجود متابعة فعالة لعملية التأليف ورقابة للمحتوى قبل طباعة الكتب المدرسية، مما أدى إلى تسرب عديد الأخطاء.

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