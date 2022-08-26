وزارة الأسرة والطفولة: انطلاق التسجيل بداية من اليوم الجمعة برياض الأطفال العمومية المستحدثة خلال السنة التربوية 2022-2023

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل بداية من اليوم الجمعة 26 أوت الجاري برياض الأطفال العمومية الدامجة، للسنة التربوية 2022-2023





ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، الأولياء من الراغبين في تسجيل أبنائهم الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية التابعة لها خلال التوقيت الإداري، لافتة الى أنها ستتكفل بنسبة 50 بالمائة من مجموع الأطفال المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والواردة ملفاتهم من قبل اللجنة الجهوية لقبول الأطفال ضمن برنامج "تسجيل أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل برياض الأطفال".وأوردت في ذات البلاغ، قائمة مؤسسات رياض الأطفال المستحدثة في عدد من ولايات الجمهورية والبالغ عددها 20 مؤسسة بطاقة استيعاب متفاوتة لا تتجاوز 60.وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، قد أعلنت الأربعاء الفارط في تصريح إعلامي، عن افتتاح ما بين 25 إلى 30 روضة عمومية يوم 15 سبتمبر 2022 تاريخ العودة المدرسية وسينتفع بخدماتها قرابة 1700 طفل.