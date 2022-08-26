مشروع إحداث اكاديمية خاصة للتكوين المهني، محور لقاء وزير التشغيل برئيس الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات

مثّل استعراض مشروع إحداث اكاديمية خاصة للتكوين المهني، للجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات، محور لقاء التأم اليوم الجمعة، بين وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي ورئيس الجمعية، نبهان بوشعالة.





وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء الذي يتنزل في اطار دعم مبادرات القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني في مجال التكوين المهني، تناول استراتيجية عمل الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات وأبرز أنشطتها في القطاع، مشيرا الى ان الجمعية تضم 280 مؤسسة مختصة في صناعة قطع السيارات 80 بالمائة منهم مؤسسات مصدرة.وثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة دور القطاع الخاص في تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني باعتبار ما يتميز به من جودة وجدوى وفاعلية، مبرزا أهمية قطاع السيارات باعتباره محرك نمو مهم للاقتصاد التونسي.ولفت الى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ الملائم لدعم الإستثمارات ذات القدرة التشغيلية العالية والقيمة المضافة الهامة، مشددا على أن دراسة ملفات احداث او بعث الهياكل الخاصة للتكوين المهني تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة في أحسن الآجال الممكنة.