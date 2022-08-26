وزيرة العدل تعقد جلسة عمل لمتابعة تقدم أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 16:27 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أشرفت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على جلسة عمل بمقر الوزارة حضرها عدد من إطارات وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وأعضاء من الديوان خصصت لمتابعة الأعمال المتعلقة بضبط قائمة الخبراء العدليين، وبينت الوزيرة أن تعزيز الإطار الفني المساعد للقضاء له أثر مباشر على تحسين جودة العدالة والتقليص من الزمن القضائي، فضلا على خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة، وشددت الوزيرة على أن تأخير اللجنة الوطنية وبعض اللجان الجهوية في إعداد قائمة الخبراء العدليين غير مبرر خاصة أن قرار فتح الترشح للترسيم بها قد صدر منذ 06 أوت 2019، كما تم خلال الجلسة تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان، خاصة منها تحيين المعطيات المضمنة بملفات المترشحين.


وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة لإدارة الشؤون القضائية وأعضاء من الديوان بمواصلة أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لإتمامها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251974



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 26 أوت 2022 | 28 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
31°
 Babnet33° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2434°-2435°-2634°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    23622,0

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,19521 DT        1$ =3,21343 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   748,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   