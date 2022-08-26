وزارة الصحة تستعرض أكثر من 10 مشاريع صحية على هامش انعقاد ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8"

تستعرض وزارة الصحة أكثر من 10 مشاريع صحية على هامش انعقاد ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" بالعاصمة تونس يومي السبت والأحد 27 و28 أوت الجاري، وفق ما كشفه وزير الصحة علي المرابط.





جاء ذك في تصريح إعلامي خلال ندوة انتظمت اليوم بعنوان "التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية" بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتكوين حول الإعاقة (بسمة) في إطار الفعاليات الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا.ومن ضمن المشاريع الكبرى التي تسعى وزارة الصحة إلى إنجازها بتمويل من اليابان، إحداث جناح كامل من المخابر تضم جميع الاختصاصات في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، وفق وزير الصحة.كما أفاد بأن وزارة الصحة تسعى إلى إنجاز مشروع يتعلق بتصنيع الدواء والتحاليل السريعة والضمادات، مفيدا بأنه سيقع طرح جميع هذه المشاريع على هامش انعقاد ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8".واعتبر وزير الصحة انعقاد ندوة طوكيو في تونس فرصة للاستفادة من تمويل المشاريع بهدف النهوض بصحة المواطن التونسي والنهوض بإشعاع تونس كقطب صحي داخل القارة الإفريقية بفضل ما تزخر به تونس من كفاءات.وثمن وزير الصحة أهمية التعاون وقيمة الشراكة الثلاثية بين اليابان وتونس وأفريقيا في مجال البحث والتطوير في القطاع الصحي، كاشفا عن إمكانية استفادة تونس من تقنية "إنواي" لتوسيع الصمامات القلبية التي ابتكرها البروفسور الياباني تاتسورو يانو.وقال وزير الصحة إنه بإمكان الأطباء التونسيين اعتماد هذه التقنية لتوسيع الصمامات القلبية سواء في تونس أو في بلدان إفريقيا.