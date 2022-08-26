اختتام الدورة 42 لمهرجان قفصة الدولي بعرض موسيقي فرجوي بعنوان "قيطون"

اختتمت، مساء أمس الخميس، بفضاء المسرح الأثري بقفصة، فعاليات مهرجان قفصة الدولي في دورته 42 بعرض موسيقي فرجوي بعنوان "قيطون" وهو عمل مدعّم من صندوق التشجيع على الأعمال الأدبية والفنية لسنة 2020.





وكان جمهور مهرجان قفصة الدولي على موعد مع وصلات من الشعر الشعبي والاغاني التراثية لعدد من الاغاني من تراث ولايات الشمال الغربي، والوسط الغربي، والجنوب الغربي، تفاعل معها طيلة ساعتين من العرض ومن بينها أغاني ""ياللة واشي " و"مريض دلالة" و"طالع للشاوية " بقيادة استاذ الموسيقى نبيل بن علي.وأوضح نبيل بن علي أن تسمية العرض تعود لما لـ"لقيطون" من رمزية في الجهة خاصة وانه كان حاضنة للتغنّي بالموروث شعبي، حيث يهدف هذا العرض الى التعريف بالمخزون التراثي الشعبي والترويج له قصد ديمومته للاجيال القادمة.من جانبه، صرّح مدير مهرجان قفصة الدولي، عادل العبيدي، بأن العروض التي برمجتها الهيئة المديرة خلال هذه الدورة استطاعت استقطاب عدد محترم من الجمهور منذ بداية فعالياته يوم 10 اوت وإلى غاية 25 اوت من الشهر الجاري، تجاوز في بعض العروض طاقة استيعاب فضاء المسرح الاثري.واعتبر العبيدي ان ولاية قفصة باتت تستحق فضاء جديدا يليق بقيمة مهرجان قفصة الدولي، وقادر على استيعاب أعداد اكبر من الجماهير عوضا عن فضاء المسرح الأثري خاصة وان الاقبال كان غير منتظر في عدد من العروض الفنية، على غرار العرض الفني للفنانة شيرين اللجمي ومغني الراب "كازو" والذي لم يتسنّى فيه الدخول لعدد كبير من المتفرّجين رغم اقتطاع تذاكر.وأوضح العبيدي، من جهة أخرى، ان أسباب لوجيستية كانت وراء تأخير انطلاق الدورة 42 لمهرجان قفصة الدولي إلى يوم 10 اوت عوضا عن يوم 29 جويلية الماضي، وذلك بعد معاينات اللجان الأمنية ومن بينها الحماية المدنية للتاكد من سلامة المدارج والفضاء لاحتضان العروض، ليتم في ما بعد تجاوز بعض النواقص، وإدخال الاصلاحات اللازمة، مشيرا كذلك الى هناك صعوبات مالية اعترضت هيئة المهرجان من بينها غياب الدعم المالي.يذكر أن من بين العروض التي برمجتها الهيئة في مهرجان قفصة الدولي في دورته 42 عرض فني للفنانتين زهرة الاجنف وامينة فاخت وعرض فني دولي للفنان الجزائري "موح ميلانو" اضافة الى مسرحية "بنات سعاد " للممثلة نعيمة الجاني وغيرها من العروض الأخرى.