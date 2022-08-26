تفكيك شبكة مختصة في تهريب المجوهرات بين الجزائر وتونس


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 13:52 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بأن دورية مشتركة بين فرقة الإجرام للحرس ببن عروس والمصلحة الأولى بالطريق السيارة (أ 1) فككت، ليلة البارحة، شبكة مختصة في تهريب المجوهرات تنشط بين الجزائر وتونس
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ، أن الوحدات ألقت القبض على أربعة عناصر من هذه الشبكة وحجزت مبلغا ماليا من العملة الجزائرية وسيارتين

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم


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