تونس واليابان توقعان اتفاقيتين في مجال التعاون الفني والتغيرات المناخية

وقعت تونس واليابان، الجمعة، اتفاقيتي تعاون تشملان التعاون الفني والتغيرات المناخية في وقت يعد الجانبان لتوقيع اتفاقيات أخرى تتصل بالاستثمار وتفادي الإزدواج الضريبي.





وقام بتوقيع الإتفاقيين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي بمقر وزارة الخارجية في وقت تجري فيه الاستعدادات لانعقاد الدورة االثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" تيكاد" يومي 27 و 28 اوت 2022.وقال الجرندي، خلال نقطة اعلامية " نحن الآن بصدد التحاور والنقاش مع الجانب الياباني حول اتفاقية تتعلق بالاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي".ويتواجد هاياشي حاليا في تونس في اطار زيارة رسمية تستمر من 25 الى 29 اوت 2022 باعتباره المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فيموم الى قمة "تيكاد 8" بعد ان تعذر عليه الحضور الى تونس اثر تأكد اصابته بفيروس كورونا يوم 21 اوت 2022.وأضاف الجرندي قائلا: تعمل تونس واليابان على مزيد تعزيز التبادل التجاري والمالي وبحث التعاون التنموي علما وان اللقاء مع هاياشي تطرق الى سبل تعزيز العلاقات القائمة بين تونس وطوكيو.وأكد الجرندي لنظيره الياباني ان تونس تتطلع الى تحقيق اصلاحات في المجال السياسي والتنموي والاقتصادي علما وان الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديمسبر 2022 ستشكل المرحلة الاخيرة للاصلاح السياسي وانه لا رجعة عن الديمقراطية في تونس .ولاحظ وزير الخارجية الياباني، من جهته، ان تونس تتوفر على مكاسب كبيرة يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها وان طوكيو مهتمة بتعزيز العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي.وقال هاياشي: '" أبلغت الجرندي اننا مهتمون بالإصلاحات في تونس ونتطلع الى ان يتم تنفيذها وقد تطرقنا، خلال اللقاء، الى عديد القضايا على غرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي لا يجب ان تؤدي الى أزمة غذائية في إفريقيا الى جانب ضرورة الحفاظ على النظام العالمي.وبين انه تبادل مع نظيره التونسي وجهات النظر بشان البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية وتعزيز دور الأمم المتحدة في المجال التنموي وان لا يؤدي الجفاف الى عرقلة مسارات التنمية.وتعد تونس ثاني دولة إفريقية ، تحتضن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" تيكاد" بعد كينيا ، وقد حصلت على الموافقة لتنظيم هذا الحدث خلال اجتماع قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الافريقي المنعقد في دورة عادية يومي 9 و 10 فيفري 2020 بالعاصمة الاثيوبية إديس أبابا".وأطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية " تيكاد"، منذ سنة 1993، بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين في إفريقيا والشركاء ورفع التحديات التي تواجهها القارة.ويعتبر "تيكاد" مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية.وكانت الحكومة اليابانية خصصت خلال قمة "تيكاد 7 " مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة على المستوى الافريقي.