منوبة: اختتام ليالي البطان بعد نجاح العروض واحكام تنظيمها

لم يشكل حجب مهرجان الجواد البربري الصيفي بالبطان، وغياب جمعية ثقافية وهيئة رسمية للتنظيم، عائقا في المنطقة بعد تبني البلدية ودار الثقافة بالجهة، لسهرات "ليالي البطان" التي دعمتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة، واحكامها عملية التنظيم وانجاح العروض التي اختتمت مساء امس الخميس بسهرة لفنان الراب "كافون".





كان افتتاح العروض السبعة المبرمجة طيلة اربع سهرات ب "حضرة رجال البطان" التي صدحت سماء المدينة الهادئة بالابتهالات والأوراد والمدائح النبوية، والاذكار الدينية، وسط حضور جماهيري قياسي ببطحاء السوق وسط المنطقة.عرض كان حقّق بقيادة الشاب جابر المديوني، خلال شهر رمضان المنقضي، نجاحا جماهيريا كبيرا ، رغم ولادة الفرقة في فترة جائحة "كورونا" وعدم تنظيم عروض كبرى سابقا، وتضم الفرقة 60 شابا وكهلا من المنطقة بين منشدين وعازفين وراقصين.سهرة المسرح مع العرض المسرحي "مستر بروبار" Mr Propre للممثل والفكاهي وليد الزين، كانت بدورها مفاجاة السهرات التي اقبل عليها جمهور المنطقة، وحضرها من مختلف الاعمار والشرائح، بتفاعل مع الممثل الذي ظهر في شخصيات ومواقف متعددة، ونقد وانتقد واضحك الحاضرين بالتعبير الحركي الممزوج بروح الارتجال والحس الفكاهي.كما اثث سهرة الاختتام، بعرض فنان الراب احمد العبيدي المشهور ب"كافون" الذي راوح بين الاغاني القديمة التي بدأ بها مسيرته الفنية والأغاني الجديدة التي أصدرها مؤخرا، وكان التفاعل كبيرا من جمهوره من مختلف الشرائح العمرية وخاصة من الشباب.وشملت بقية العروض، عرضين مسرحيين للأطفال، وعرض فيلم "مشكي وعاود" لكريم الغربي وبسام الحمراوي و جعفر القاسمي، فضلا عن عرض شبابي راقص خلق بدوره الفرجة.وابدى الجمهور اعجابه بهذه التظاهرة الثقافية التي جاءت بديلا عن مهرجان حجب لغياب جمعية تعنى بتنظيمه، وخاصة مستوى التنظيم بحضور وحدات الامن الوطني وبدعم من الكشافة والغرفة الفتية الإقتصادية .وكانت البلدية قد قامت بتهيئة الفضاء وهو بطحاء في حي سكني، وتجهيز الركح وفضاء الجمهور بما يتطلبه من كراسي وحواجز وغيرها مع تامين السهرة المجانية.