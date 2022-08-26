الترجي الرياضي: راحة بأسبوعين لمحمد علي بن رمضان بعد خضوعه لتدخل جراحي

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة أنّ لاعبه محمد علي بن رمضان سيركن للراحة لمدة أسبوعين اثر اجرائه عملية جراحية على الزائدة.







وأورد الترجي الرياضي على صفحته الرسمية أنّ اللاعب محمد علي بن رمضان كان قد شعر بأوجاع خلال حصة التمارين المسائية، وانه بعد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة التي اثبتت اصابته بالتهاب الزائدة، استوجب إجراء عملية جراحية مستعجلة ليلة البارحة كللت بالنجاح.

وبيّن أنّ محمد علي بن رمضان سيركن الى الراحة لمدة أسبوعين وسيعود على اثرها الى التدريبات.



