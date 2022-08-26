المنستير: تقدم تنفيذ مشروع لتعبيد الطرقات بجمال بنسية 80 بالمائة


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات ضمن برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 لبلدية جمال بولاية المنستير بنسبة 80 في المائة وبكلفة 800 ألف دينار، وفق رئيس مصلحة الأشغال ببلدية جمال سمير إسماعيل.


وتشمل مكوّنات هذا المشروع، وفق ما ذكره اسماعيل ل"وات"، تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية على إمتداد 2 كلم، وسيقع تعبيد بعض الطرقات ب03 طبقات وبعض الأزقة بالحجارة المنحوتة، وذلك على مستوى حي الأمان ووسط المدينة العتيقة بجمال ونهج البراهمة وحي التطور وحي التحرير وغيرها.

وينتظر استكمال الأشغال في موفي أوت الجاري أو بداية الأسبوع الأوّل من شهر سبتمبر المقبل، حسب ذات المصدر.



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