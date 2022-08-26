الحرس الوطني: إنقاذ 107 مهاجرين غير نظاميين من الغرق


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 12:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أنقذت وحدات الحرس البحري بالساحل والوسط والجنوب، ليلة البارحة، 107 مهاجرين غير نظاميين من الغرق، وأحبطت 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق المتحدث الرسمي باسم الحرس
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ، أن 55 من بين هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة

وذكر أن الوحدات حجزت أربعة مراكب بحرية وأربعة محركات بحرية.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الحرس أن وحدات الحرس الوطني بنابل ضبطت، ليلة البارحة، 8 أشخاص "بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة



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