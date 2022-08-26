صندوق الضمان الاجتماعي يدعو العملة من التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإنخراط في نظام الضمان التونسي الخاص بالمهاجرين


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 12:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العملة من التونسيين بالخارج والمقيمين ببلد لا تشمله اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي إلى الإنخراط في نظام الضمان التونسي الخاص بالمهاجرين.


وأكد الصندوق في بلاغ له اليوم الجمعة، أن هذا النظام يستثني الأعوان التونسيين الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني والأعوان المنتدبين محليا من قبل البعثات الديبلوماسية بالإضافة إلى المرتبطين بعقود جارية مع البعثات والقنصليات التونسية بالخارج.

ودعا الصندوق، المهاجرين التونسيين إلى الولوج إلى الفضاء الخاص بهم عبر الرابط :https://bit.ly/3AMKTCM للحصول على أكثر معلومات في هذا الشأن.


وعلى الراغبين في الإنخراط في نظام الضمان الاجتماعي التونسي، إعداد ملف يضم مطبوعة الإنخراط المتوفرة بموقع الواب السابق ونسخة من بطاقة التعريف وشهادة عمل أو وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني بالخارج.

ويتسلم العامل التونسي بالخارج بطاقة مضمون اجتماعي على عنوانه الشخصي في أجل أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا، حسب ما جاء في موقع الواب.

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