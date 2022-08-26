الهادي حبوبة يفتتح تظاهرة مجالس الفنون بالحمامات


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 11:20 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تنطلق مساء اليوم الجمعة الدورة التأسيسية لتظاهرة "مجالس الفنون" التي تنظمها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من 26 إلى 30 أوت الجاري تحت شعار "إسمع و اتفرج تونسي".


وتهدف هذه التظاهرة الثقافية الفنية إلى دعم الفنان التونسي، وهي تحمل برنامج ثريا و متنوعا يتراوح بين الموسيقى، الفنون التشكيلية و الشعر.
ويفتتح هذه التظاهرة ملك الأغنية الشعبية الفنان الهادي حبوبة الذي يعود للركح بعد غياب طويل ليحيي ذكرى قطب آخر من أقطاب هذا الفن وهو الفقيد إسماعيل الحطاب.
ويتزامن الافتتاح مع انطلاق معرض للفنون التشكيلية تحت عنوان "الياسمين " بفضاء العرض "دار سبستيان" ويتواصل المعرض الى حدود 15 سبتمبر.

وسيكون الجمهور على موعد يوم 27 أوت مع العرض الموسيقي والمسرحي " ديما نضحك ديما زاهي " للمخرج محمد منير العرڨي، يليه يوم 28 أوت عرض "حسين في بكين " للفنان مقداد السهيلي.
ويقدم المايسترو عبد الرحمان العيادي ومجموعته الموسيقية عؤصا يوم 29 أوت بمشاركة كل من نور الدين الباجي، الشاذلي الحاجي و سارة النويوي.
ويسدل الستار على الدورة الأولى لمجالس الفنون مع باقة من الأصوات الشابة في عرض موسيقي للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني بمشاركة كل من أسماء بن أحمد، ألفة بن رمضان، رنا زروق، محمد الجبالي، غازي العيادي و أحمد الرباعي.
مر / لمح




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