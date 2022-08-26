انتخاب الوريمي مجددا رئيسا للترجي الجرجيسي


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تم امس اعادة انتخاب علي الوريمي رئيسا لجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي للمدة النيابية 2022 / 2024 وذلك خلال الجلسة العامة الإنتخابية.
ويذكر ان الوريمي الرئيس الحالي للنادي سيراس الترجي الجرجيسي للمرة الثالثة .


وضمت قائمة الوريمي وهي القائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات كل من معز الميلادي كنائب رئيس أول وعماد الوريمي وشوقي فريعة و أيمن عويدة ومحمد بن براهيم وعادل مرعي وفتحي الجزيري وضو بعبورة وهيثم الخويلدي ونعيم بوزلمة ورضوان خضر.


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