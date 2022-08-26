انتخاب الوريمي مجددا رئيسا للترجي الجرجيسي

تم امس اعادة انتخاب علي الوريمي رئيسا لجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي للمدة النيابية 2022 / 2024 وذلك خلال الجلسة العامة الإنتخابية.

ويذكر ان الوريمي الرئيس الحالي للنادي سيراس الترجي الجرجيسي للمرة الثالثة .







وضمت قائمة الوريمي وهي القائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات كل من معز الميلادي كنائب رئيس أول وعماد الوريمي وشوقي فريعة و أيمن عويدة ومحمد بن براهيم وعادل مرعي وفتحي الجزيري وضو بعبورة وهيثم الخويلدي ونعيم بوزلمة ورضوان خضر.





