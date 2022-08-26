الدورة العاشرة لليالي المتحف بسوسة من 31 أوت إلى 5 سبتمبر 2022

تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة والمعهد العمومي للموسيقى بالجهة الدورة العاشرة لتظاهرة ليالي المتحف بسوسة من 31 أوت الحالي إلى 5 سبتمبر المقبل.





وتفتتح الدورة بعرض ضوئي بتقنية "فيديو مابينغ" يليه عرض"سروان" للفنان رياض بن عمر.ويلتقي الجمهور يوم 1 سبتمبر مع الفنان حسان الدوس، يليه في اليوم الموالي عرض "رقراق" للفنانة زهرة الأجنف، ثم يكون الموعد يوم 3 سبتمبر مع عرض "جاز – قناوة" للفنان كريم زياد.ويسهر الجمهور يوم 4 سبتمبر مع مجموعة "آكرو"، ليكون عرض الاختتام مع عرض "حال الدنيا" للفنان عادل الميساوي.