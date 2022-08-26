النجم الساحلي: تمديد عقد اللاعب ياسين الشيخاوي والحارس أيمن المثلوثي


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تمديد عقد اللاعب ياسين الشيخاوي والحارس أيمن المثلوثي الى غاية سنة 2023.
وأوضح النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية علىشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اللاعب ياسين الشيخاوي والحارس أيمن المثلوثي سيواصلان المسيرة مع أكابر فريق كرة القدم الى غاية سنة 2023 مع امكانية التجديد لسنة اضافية.

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