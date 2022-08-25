الاستعدادات لتنظيم 'تيكاد 8' محور لقاء سعيّد بالجرندي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 25 أوت 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا حيث أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بخصوص عدد من القضايا المطروحة في إفريقيا والعالم كلّه، فضلا عن المقاربة التونسية المتعلّقة بمعالجة هذه القضايا حتى تخرج القارة الإفريقية والإنسانية من الوضع الذي مرّت به ولا يزال مستمرا حتى وإن تغيّرت الوسائل وتغيّر التاريخ.









